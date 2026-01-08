''Hayır amaçlı domuz eti dağıtıldı'' iddiaları için olay açıklama

  1. Anasayfa
Aydın'da domuz eti ticareti yaptığı tespit edilen bir kasabın cami önünde rahmetli babası için domuz etinden yaptığı kavurmayı hayrına dağıttığına dair iddia olay olurken, Valilik'ten gelen resmi açıklama kafaları karıştırdı.

Aydın'da, yaban domuzu eti ticareti yaptığı için hakkında birkaç kez işlem yapıldığı iddia edilen bir kişinin cami önünde vefat eden babası için domuz etinden yaptığı kavurmayı dağıttığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya göre C.C. adlı bir eski kasabın bir Cuma günü Efeler Bey Cami'nin önünde, hayatını kaybeden babasının hayrına et dağıttı. Paylaşımlarda 2015 yılında gerçekleştiği öne sürülen bu olayın ardından bir din görevlisine, "Hocam domuz etinden yaptığım kavurmayı Aydınlılar çok sevdi. Yiyen bir daha yedi. Ben şimdi sevap mı işledim, günah mı" diye sormasıyla ortaya çıktığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yazılı bir açıklama geldi.

Valilik tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Son günlerde yerel ve ulusal medyada yer alan, C.C. isimli şahsın 2015 yılında gerçekleştiğini iddia ettiği ‘Aydınlılara hayır amaçlı bir etkinlikte 500 kilogram domuz eti yedirildiği’ yönündeki beyanına ilişkin haberlerin, kamuoyunda söz konusu eylemin güncel bir durum olduğu yönünde yanlış bir algıya yol açtığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde, bahse konu iddianın 2015 yılına ait olduğu anlaşılmış; ancak iddia edilen olayla ilgili olarak söz konusu yıl içerisinde herhangi bir ihbar veya resmî başvurunun bulunmadığı tespit edilmiştir.” İfadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında, C.C. isimli şahısla ilgili daha sonraki yıllarda yapılan işlemlere de değinildi. Valilik, 2016 yılında Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda denetimler yapıldığını belirterek, “Öte yandan, C.C. isimli şahıs hakkında 2016 yılı içerisinde Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslerde gerçekleştirilen denetimlerde muhtelif miktarlarda domuz eti tespit edilmiş; tespit edilen bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemler eksiksiz şekilde uygulanmıştır.” denildi.

Valilik açıklamasında son olarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğinin korunmasına yönelik denetimlerin sürdüğüne vurgu yapılarak, “Halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimiz koordinesinde yürütülen kontrol ve denetim faaliyetleri, il genelinde mevzuat çerçevesinde titizlikle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

DHA

