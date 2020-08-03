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  4. 03 Ağustos 2020 20:54

Hayrete düşüren olay! Motosiklete iki kişi ve bir koyun bindiler

Gaziantep’te iki arkadaş aldıkları kurbanlığı motosiklet ile taşıdı. Motosiklete koyunla binen iki arkadaşı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Gaziantep’te iki arkadaş aldıkları kurbanlığı motosiklette taşıdı. Kurban Bayramının son günü aldıkları kurbanlığı motosiklette aralarına alarak kesime götüren iki kafadar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Motosiklete kask takmadan iki kişi ve bir koyun olarak binen kafadarlar sürücülerin şaşkın bakışları arasında kent merkezinde ilerlediler.

Zaman zaman hareketlenmeye çalışan kurbanlığı zapt etmekte zorlandığı görülen motosiklettekiler daha sonra gözden kayboldu.

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motosiklet , koyun , 2 kişi
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