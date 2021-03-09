Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü
İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.
DHA
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