HDP binasına saldıran zanlı: ''Pişman değilim''

HDP İzmir İl Başkanlığı binasında girerek 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'de HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer'in emniyet ve savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan Gencer, ifadesinde özetle şunları söyledi: “İçimdeki intikam ateşini Barış Atay, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Leyla Zana, Pervin Buldan isimli şahısları öldürerek söndürebileceğimi fark ettim. Ocak ayında 60 bin TL kredi kullandım. Bana bu saldırıda kullanmam için kimse para vermedi. İş merkezine girdiğimde hızlı bir şekilde 2. kata çıktım ve kapının açık olduğunu gördüm. Havluya sarılı silahı aldım, kapıyı ittim açıldı. Birden bir ses duydum ve bir el ateş ettim. Ben öldürdüğüm kişinin ismini bilmiyorum, hiç görmedim. HDP İl merkezinde olduğu ve terörist olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Benim hiçbir terör örgütü ile irtibatı ilişki veya bağım yoktur. Bunu tek başıma yaptım. Pişman değilim.”



Zanlı ilk ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." demişti.

Hürriyet