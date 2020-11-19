HDP Milletvekili PKK'lı teröristin ailesinet taziyeye gitti

HDP Tunceli İl Başkanlığı öncülüğünde yapılan organizasyonla, 10 Kasım günü Tunceli’deki Ahpanos Vadisi bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK’nın ‘Dersim Eyaleti’ komutanı ‘Yılmaz’ kod adlı İsmail Sürgeç’in ailesine taziye ziyareti yapıldı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, il iş başkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun’un da katıldığı ziyarette, HDP’liler, terörist Sürgeç’in ailesine başsağlığı diledi

25 YILDIR ÖRGÜTÜN DAĞ KADROSUNDAYDI

Terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırları içindeki bir numaralı ismi olan İsmail Sürgeç yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer alıyordu. PKK’nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan İsmail Sürgeç’in; Karadeniz ile Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ve birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi.