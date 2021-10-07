HDP'den bebek katili Öcalan'ın fotoğrafı altında görüşme
İsveç’ten bir heyet, HDP Erbil Temsilciliği’ni ziyaret etti. HDP, İsveç heyetini bölücü terör örgütü elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı altında ağırladı.
İsveç Parlamentosu üyeleri ve Sol Parti'den oluşan bir heyet, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erbil Temsilciliği'ni ziyaret etti. Heyet HDP üyeleri tarafından karşılandı. HDP'liler ile heyet arasındaki görüşmelerin terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafı altında olması dikkat çekti.
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