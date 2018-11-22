HDP'li başkana 15 yıl hapis istemi

Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çamçi hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgiye yer verilen iddianamede, Çamçi hakkında gizli tanık ifadesi de yer aldı.

İddianamede, gizli tanık "Ezel" Çamçi'nin KCK'nın dar kapsamlı gizli toplantılarına katıldığını ileri sürdü.

Gizli tanık ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu toplantılara sadece KCK içerisinde son derece güvenilen, PKK terör örgütüne ideolojik olarak bağlı ve ağzı sıkı olan örgüt mensupları katılmaktadır. Çamçi, PKK terör örgütüne ideolojik olarak son derece bağlıdır. KCK üst yönetimince alınan kararları terör örgütünün siyasi ayağı konumunda faaliyet yürüten HDP ve DBP gibi partilerde uygulamaya konulmasını sağlar."

İddianamede sanık Çamçi'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığı ve örgütün çağrıları ile yine örgütün amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere katıldığının tespit edildiği bildirildi.

"Kırmızı" kategoride yer alan terörist cenazesine katılmış

İddianamede, Çamçi'nin Şırnak Bestler Dereler bölgesinde etkisiz hale getirilen "aranan teröristler listesi"nde kırmızı kategoride yer alan, sözde "PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi" üyesi, "Delal Amed" kod adlı terörist Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesi ve taziyesine katıldığı belirtildi.

Farklı tarihlerde terör örgütü PKK/KCK'da faaliyet gösterirken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerinin merkez Bağlar ilçesi Yeniköy mezarlığında defnedildiği aktarılan iddianamede, terör örgütü propagandasına dönüşen birçok teröristin cenazesine Çamçi'nin katılarak, terör örgütünü sahiplendiği ifade edildi.

İddianamede, Çamçi'nin TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin HDP il binası önünde gerçekleştirilen protesto eylemine de katıldığı aktarıldı.

OHAL kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Sarmaşık Derneği'nde Çamçi'nin terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, gözaltına alınırken evinde yapılan aramada ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait toplatma kararı bulunan bir kitabın ele geçirildiği bildirildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Çamçi'nin, PKK terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık HDP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Çamçi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Çamçi, tutuklanmıştı.



