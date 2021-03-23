  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. HDP'li ilçe başkanları serbest

HDP'li ilçe başkanları serbest

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanan HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 19 Mart’ta operasyon düzenlenmiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından 4 ilçede 15 ayrı adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kâğıthane ile HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y’nin de olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP Beşiktaş ilçe Başkanı R.B. ile Kâğıthane HDP İlçe Başkanları B.D. ve A.Y’nin de aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan zanlılardan Baran S. isimli şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Etiketler hdp'li başkanlar gözaltı operasyon serbest
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!
İşte Türkiye'nin yüzen hastanesi: ''Nene Hatun''
Dev göktaşı Dünya'yı teğet geçti!
Cumhurbaşkanlığı’ndan dolar kuru açıklaması
Kabine değişikliğiyle ilgili bomba iddia!
Türkiye'nin korona birincisi Samsun'un ''mavi'' mahallesi
Bakan Selçuk: ''Vakaları okul kaynaklı olup olmadığı belli değil''
Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı!
AK Parti seçmeni bu sefer Erdoğan ile aynı fikirde değil! İşte son anket
Erdoğan'a bir dönem en yakın isimdi... ''Telaşla saklanmak, örtbas edilmek istenen ne?''