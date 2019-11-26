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  4. 26 Kasım 2019 12:06

HDP'li isimlere gözaltı

Kocaeli'de HDP'ye düzenlenen operasyonda aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Aygün'ün de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

HDP'li isimlere gözaltı
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Evrensel'in haberine göre, Kocaeli'nde bu sabah erken saatlerde aralarında HDP Parti Meclisi üyeleri, il eş başkanı, il yöneticileri ve ilçe eş başkanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken polisin HDP il binası ve Dilovası ilçe binasına girerek arama yaptığı gelen bilgiler arasında.

Bu sabah evlerine yapılan polis baskını ile gözaltına alınanlar arasında HDP Parti Meclisi üyeleri Engin Güleser, Mehmet Ali Alçınkaya, İl Eş Başkanı Leyla Aygün, İl Yöneticisi İrfan Demirkaya da bulunuyor.

Şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşılırken, HDP il binasında yapılan aramada 3 adet bilgisayarın hard disklerine ve bir adet dizüstü bilgisayara el koyduğu da öğrenildi.
 

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hdp , gözaltı , kocaeli
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