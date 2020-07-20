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  4. 20 Temmuz 2020 21:10

HDP'li Mensur Işık'ın eşi şiddet gördüğü iddiasıyla koruma talep etti

Ankara'da eşi HDP Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olan Ebru Işık savcılıktan koruma talep etti.

HDP'li Mensur Işık'ın eşi şiddet gördüğü iddiasıyla koruma talep etti
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Ebru Işık, geçtiğimiz hafta eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan, kendisine şiddet uyguladığı ve hastaneye gitmesine izin vermediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Işık hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattı. Ankara 1’inci Aile Mahkemesi de Ebru Işık'ın başvurusu üzerine Mensur Işık hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verdi. Ebru Işık'ın, şikayetinden vazgeçtiği ve ifadesini değiştireceği yönünde çıkan haberlere rağmen, bugün Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya, kendisine yönelik tehditlerin sürdüğü, bu nedenle koruma kararı talep ettiği öğrenildi. Işık'ın dilekçesinde, kendisine yönelik psikolojik baskının sürdüğünü, ifadesini değiştirmesi ve davadan vazgeçmesi için tehdit edildiğini yazdığı belirtildi. Savcılık da, Işık’ın başvuru dilekçesini koruma kararı alması talebiyle Ankara Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne gönderdi.

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