  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. HDP’nin PKK'nın gövde gösterisine dönen kongresi için 16 gözaltı

HDP’nin PKK'nın gövde gösterisine dönen kongresi için 16 gözaltı

HDP’nin PKK'nın gövde gösterisine dönen kongresi için 16 gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen HDP’nin 3’üncü Olağan Gençlik Kongresi’nde ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı; 16 kişi gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Sancar, HDP’nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.

 “HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır” diyen Sancar, ‘büyük bir barış projesi’nden söz ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır başsavcılığınca, kongrede ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kongrenin sonunda 16 kişi gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Etiketler hdp terör soruşturma gözaltı operasyon gençlik kongresi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan Çiçek Deniz aileye girdi
İşte 2036'da dünyanın en büyük ekonomisi olacak ülkeler
Donduran soğuklara mola! Sıcaklıklar artıyor
2021 yılında Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu
En sağlıklı kan grubu belli oldu: ''Hastalık riski daha düşük''
İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir''
Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler
Ali Erbaş: ''Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz''
Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı
CHP'li vekilden olay olacak iddia: ''Merkez Bankası soyulmuştur''