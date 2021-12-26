HDP’nin PKK'nın gövde gösterisine dönen kongresi için 16 gözaltı

Diyarbakır’da düzenlenen HDP’nin 3’üncü Olağan Gençlik Kongresi’nde ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı; 16 kişi gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Sancar, HDP’nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.

“HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır” diyen Sancar, ‘büyük bir barış projesi’nden söz ettiklerini ifade etti.

Diyarbakır başsavcılığınca, kongrede ‘terör örgütü propagandası’ yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kongrenin sonunda 16 kişi gözaltına alındı; emniyetteki işlemleri sürüyor.