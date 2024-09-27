Hem eşini, hem arkadaşını hem de kendisini öldürdü: 2 kadını öldürüp intihar etti

İzmir'de 32 yaşındaki bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 29 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ö.K. (36) tarafından bıçaklanan E:K. (32), kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı olayda bıçaklanan E.D. ile kendini de yaralayan Ö.K. da yaşamını yitirmişti.

Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda Ö.K. adındaki erkek, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi E:K. ile onun yakını E.D.'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı. Çevredekilerin saldırmasıyla Ö.K., aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan E.D. ve Ö.K., kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E:K. ise ameliyata alındı.

29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden E.K., İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.K., burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

DHA