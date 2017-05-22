Hem eşini hem kızını hastanelik etti

Adana’da, aşırı alkol alan Ramazan T. eşini dövdüğü sırada, annesini korumak isteyen 8 yaşındaki kızı Hatice T.’yi de döverek hastanelik etti. Küçük kızın kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde kırık olduğu tespit edilirken, ameliyata alınacağı öğrenildi



Akşam saatlerinde alkollü olarak evine gelen Ramazan T. eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ramazan T., eşi Aynur T.’yi dövmeye başladı. Olayı gören 8 yaşındaki Hatice T. annesini korumak istedi. Fakat alkollü baba bu sefer Aynur T.’yi dövmeye başladı, daha sonra yere itti.



GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşlar kavgayı duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, Hatice T.’in kolunun kırıldığı ve vücudunun 3 yerinde de kırık olduğu tespit edildi.

8 yaşındaki Hatice T.’in vücudunda bulunan kırıklardan dolayı ameliyata alınacağı öğrenildi. Polis alkollü babayı gözaltına aldı.