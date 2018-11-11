Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Alışveriş çılgınlığı devam ediyor ! 85 saniyede rekorunu kırdı
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
Ülkeyi ayağa kaldıran suikast iddiası ! Orduda bir grup...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
İstanbul için korkutan uyarı Sahil şeridi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
AK Partili isme büyük şok ! Kaza geçirdi...
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
Milyonları ilgilendiriyor ! Artık zorunlu oldu
İstanbullular dikkat ! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
İstanbullular dikkat ! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı !
Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti
Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Kasım 2018 11:18

Hem hırsızlık yaptılar hem de öpücük attılar !

Ümraniye'de park halindeki lüks aracın camını kırarak hırsızlık yapan 2 kişi, güvenlik kameralarına öpücük attı.

Hem hırsızlık yaptılar hem de öpücük attılar !
A+ A-

Ümraniye’de park halindeki lüks aracın camını kırarak, içeri giren 2 kişi 25 bin lira değerindeki göstergeleri çaldı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen, şüpheliler kameraya öpücük attı.

Olay, Cumartesi günü 06.00 sıralarında İstiklal Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki lüks aracı gören iki kişiden biri aracın camını kırarak, içeri girerken diğer şüpheli aracın önünde bekleyerek gözcülük yaptı. Araca giren kişi 1 dakika içinde yaklaşık 25 bin lira değerindeki göstergeleri aldı. 2 şüpheli daha sonra buradan kaçarak, uzaklaştı.

"BÖYLE RAHATLIK GÖRMEDİM"

Olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Araç sahibi Büşra Çağla Koç güvenlik kameralarını izleyince bir şok daha yaşadı. Şüphelilerin rahat hareketleri dikkat çekerken, araçtan gösterge çalanlardan birisinin kameraya öpücük atması dikkat çekti.

Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen araç sahibi Koç; "2 kişi aracın camını kırıyor. Pişkince kameraya bakıp, öpücük atarcasına rahat hareket ediyorlar.1 dakika içerisinde göstergeleri alıp, kaçıyorlar. Böyle rahatlık görmedim" diye konuştu.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

ümraniye , güvenlik kamerası , öpücük , lüks araç , hırsızlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM