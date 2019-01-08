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  4. 08 Ocak 2019 21:57

Hem para kasası hem de araba gitti

Hatay'da bir işyerine giren hırsızlar, hem para kasasını hem de lüks otomobilini çaldı.

Hem para kasası hem de araba gitti
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Hatay’da bir işyerine giren hırsızlar, para kasası ve park halindeki lüks otomobili çaldı.

Alınan bilgilere göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir nakliyat firmasına ait işyerine giren hırsızlar, işyerinde bulunan ve içerisinde para olduğu öğrenilen para kasasını ve park halindeki lüks otomobili çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli aranıyor.

İHA

hırsız , para kasası , lüks otomobil
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