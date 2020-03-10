SON DAKİKA
OKULLAR TATİL OLACAK MI ? SAĞLIK BAKANI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Mart 2020 18:00

Hemzemin geçitte kaza; ölü ve yaralılar var

Uşak’ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki iki kişi öldü, iki kişi ağır yaralandı.

Hemzemin geçitte kaza; ölü ve yaralılar var
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, saat 12:00 sıralarında, Banaz’ın Çorum köyündeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Afyon seferini yapan 34005 sefer sayılı yük treni, Mehmet Çalış yönetimindeki hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen araçtaki dört kişiden ikisi öldü. Sürücü Çalış ve bir kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken aracın kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti. Ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yaralı , kaza , ölü , hemzemin geçit
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM