Hemzemin geçitte kaza; ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 12:00 sıralarında, Banaz’ın Çorum köyündeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Afyon seferini yapan 34005 sefer sayılı yük treni, Mehmet Çalış yönetimindeki hafif ticari araca sağ tarafından çarptı. Trenin önünde yaklaşık 500 metre sürüklenen araçtaki dört kişiden ikisi öldü. Sürücü Çalış ve bir kişi ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken aracın kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti. Ölenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.