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  4. 04 Ekim 2020 13:14

Hemzemin geçitte tren ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hemzemin geçitte tren ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, hemzemin geçitte trenin çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki hemzemin geçite kontrolsüz giren Selahattin Ergüven'in (65) kullandığı 46 TB 439 plakalı kamyona, Malatya İskenderun seferi yapan O.Y. idaresindeki yük treni çarptı. Kazanın etkisiyle kamyon ikiye bölünürken sürücü Ergüven olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren makinist O.Y. ise 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı olay yerinde inceleme yaptı.

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