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  4. Henüz 12 yaşındaydı... Berber çırağı çocuğun acı sonu

Henüz 12 yaşındaydı... Berber çırağı çocuğun acı sonu

Henüz 12 yaşındaydı... Berber çırağı çocuğun acı sonu
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Gaziantep'te çıraklık yaptığı berberde kapı camı üzerine düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çıraklık yaptığı berberde kapı camı üzerine düşen Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düztepe Mahallesi'nde bulunan bir berberde çıraklık yapan Abdurrezzak K., iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kırılan camın parçaları K.'nın üzerine düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Abdurrezzak K.'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA

Etiketler gaziantep berber çırağı
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