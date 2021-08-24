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Henüz 14 yaşında ama yaşının 4 katı suç kaydı var

Henüz 14 yaşında ama yaşının 4 katı suç kaydı var

Adana'da 14 ve 16 yaşlarındaki 3 çocuk çaldıkları elektrikli bisikletle bir başkasının telefonunu çaldıktan sonra yakalandılar. Kaynak: 14 yaşında 56 suç kaydı

Olay, 16 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç.’nin arkasından çöp toplanan elektrikli bisikletle yaklaşan 3 çocuk, R. Ç.'nin elindeki  telefonu alarak uzaklaştı. R.Ç.’nin ihbarı üzerine bölgeye Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

 Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinden cep telefonunu çalanların B.P., E.Ş. ve O.İ. olduğunu belirledi. Olayda kullanılan elektrikli bisikletin de şüpheliler tarafından bir geri dönüşüm işçisinden çalındığı anlaşıldı. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.P.'nin çoğu hırsızlık, kasten yaralama, darp gibi suçlar olmak üzere 56, E.Ş.'nin 14 ve O.İ.'nin 27 suç kaydı olduğu belirtildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. R.Ç.’nin elinden cep telefonunu E.Ş.’nin aldığı bildirildi. Sağlık kontrolüne götürülürken şüphelilerden B.P. gazetecilere, "Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım" dedi.

 

Etiketler adana 14 yaşında suç kaydı
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