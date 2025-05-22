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Henüz 14 yaşındaydı... Lise öğrencisi kız çocuğu evinde ölü bulundu

Henüz 14 yaşındaydı... Lise öğrencisi kız çocuğu evinde ölü bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi S.Y. (14), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, S. Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, S.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. S.Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı. S. Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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Etiketler ankara lise öğrencisi
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