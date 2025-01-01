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Henüz 18 yaşındaydı... Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm

Henüz 18 yaşındaydı... Yılbaşı eğlencesi sonrası şüpheli ölüm
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından yurda dönerken fenalaşan 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören M.P. (18) dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı. Gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan M.P., arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuuru kapalı olan M.P., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, M.P.'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Etiketler balıkesir yılbaşı eğlenesi üniversite öğrencisi
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