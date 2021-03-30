Henüz 22 yaşındaydı, koronavirüse yenik düştü...

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Ç. koronavirüse yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kronik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Hasan Ç.’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Hasan Ç.’ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, ölüm haberi ilçeyi de sarstı.

22 yaşındaki Hasan’dan geriye ise sevdalısı olduğu Fenerbahçe takımının forması ile çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Vefat haberini Fenerbahçe’nin taraftar sayfaları sosyal medyada paylaştı.