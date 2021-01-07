Her satırı iğrenç! Tecavüz ettiği öz kızından bir de çocuğu varmış!

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde evli olan öz kızı H. A.’ya (20) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.K. (64) hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, yapılan DNA testiyle E.K.'nin, H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğunun babası olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Karpuzlu'nun kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilik yaparak geçimini sağlayan E.K.'nin, 5 çocuğundan biri olan Ö.K. (17), geçen 3 Ağustos akşamı inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Bir daha geri dönmedi. Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunan baba, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım çağırısında bulundu.

KIZININ ŞOK İFADESİ TUTUKLATTI

Ö.K., 64 gün sonra Tekeler Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki başka bir mahallede kaldığı evde jandarma tarafından bulundu. Ö.K., ifadesinde, evli olan ablası H.A.'ya öz babası E.K.'nin cinsel saldırda bulunduğunu,kendisine de saldırabileceğini düşündüğü için evden kaçtığını söyledi.

Jandarma, babayı gözaltına aldı. İfadesine başvurulan H.A., öz babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu doğruladı. E.K. tutuklanırken, Ö.K. devlet korumasına alındı.

22 YIL HAPSİ İSTENDİ

Tutuklu E.K. hakkında hazırlanan iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede E.K.'nin öz kızına 2017 yılının ağustos ayında "Sen bunu kimseye söylemeyeceksin, bunlar aramızda kalacak" diyerek, uyku ilacı verdiği ve tehdit ile cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. 6 ay sonra H.A.'nın hamile olduğunun ortaya çıktığı, karnı şişen genç kadının olayı çevredekilerden saklamaya çalıştığı, doğum yaptıktan sonra da cinsel saldırıya uğradığı anlatıldı. H.A.'nın 2 yaşındaki çocuğuna yapılan DNA testinde babanın E.K. olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede E.K.'nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.