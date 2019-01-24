YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ocak 2019 14:46

Her satırı korkunç ! Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya ayırıp...

Hatay'ın Belen ilçesinde eşini bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya ayırarak bahçeye gömdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Her satırı korkunç ! Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya ayırıp...
A+ A-

Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.



Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.




DHA

hatay , belen , bıçak , cinayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM