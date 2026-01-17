  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Her şey ortaya çıktı... Casperlar çetesi çocukları böyle tetikçi yapmış!

Her şey ortaya çıktı... Casperlar çetesi çocukları böyle tetikçi yapmış!

Her şey ortaya çıktı... Casperlar çetesi çocukları böyle tetikçi yapmış!
Güncelleme:

Casperlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 57'si çocuk 68 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin her satırı ayrı bir olay... Çocuk tetikçilerden, şantaj ve tehdit mesajlarına kadar tüm ayrıntılar ortayaçıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'Casperlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 yaşından küçük 57 kişinin yer aldığı 68 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bahçelievler, Bağcılar, Beşiktaş, Beykoz, Çekmeköy, Esenler, Güngören, Kadıköy, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şişli ilçeleri ile İzmir'in Çeşme ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Örgütün, çok sayıda çocuğu saldırılarda kullandığı belirlendi.

İddianamede, örgütün özellikle motosiklet kullanabilen çocukları hedef aldığı, 10 bin lira vererek iş yerlerine silahlı saldırı yaptırıldığı belirlendi.

İş yeri kurşunlanan kuyumcu U.D. ifadesinde "14-15 yaşlarında lacivert giyimli kişi iş yerime gelerek babamın eline 'ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek ölümle tehdit ettiler" dedi.

PARA, MOTOSİKLET VE UYUŞTURUCU VAADİ

İddianamede, örgütün eylemlerde özellikle motosiklet kullanabilen, çoğunluğu 18 yaşından küçük, 15-25 yaş grubundaki çocuk ve gençleri kullandığı belirtildi.

Çocuklara, eylem başına 10 bin ile 50 bin TL arasında para vaadinde bulunulduğu, ancak çoğu zaman bu paraların ödenmediği, bazı ödemelerin ise üçüncü kişilerin banka hesapları üzerinden yapıldığı aktarıldı.

Eylemlerde 'öncü' olarak motosikleti süren ve 'artçı' olarak ateş eden örgüt mensuplarının eylem sonrası yakalandıkları tespit edildi. Örgüt yönetiminin motivasyon unsuru olarak yeni üyelere motosiklet, para, silah ve uyuşturucu madde vadettiği kaydedildi.

ÇEVRESİNDE DIŞLANAN ÇOCUKLARIN ÖRGÜTE GÖNÜLLÜ KATILDIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan propaganda paylaşımlarının, psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayan çocuklar üzerinde etkili olduğu, ailesi ve çevresi tarafından dışlandığını düşünen çocukların, kendilerini ispatlama ve bir gruba ait olma isteğiyle örgüte gönüllü katılım sağladıkları vurgulandı.

Örgüt lider ve yöneticilerinin, çocuklara 'abi-kardeş' ilişkisi kurulacağı ve korunacakları yönünde vaatlerde bulunarak örgüte dahil ettikleri kaydedildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ELİNE NOT BIRAKIP KAÇTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifadesi alınan kuyumcu U.D. isimli mağdur ifadesinde şunları söyledi:

"Bahçelievler'de bulunan kuyumcu dükkanımda abdest aldığım sırada, tahmini 14-15 yaşlarında lacivert giyimli kişi iş yerime gelerek babamın eline 'Ömrün kısalıyor. Kendine yazık edeceksin. Her köşede seni bekleyen bir abi var" şeklinde not kağıdı bırakmış gitmiş. Bu sırada bir numaradan arandım ve 'bizimle uzlaşmazsan, seni vururuz, ailen, sen, senin soyadını kim taşıyorsa hepsi ölür. Senin evini, dükkanını her şeyini biliyoruz. İstediğimiz parayı ver' diyerek şahsımı ölümle tehdit ettiler. Polis merkezinde belirtmiş olduğum numara ile aynı numaradır. Şahıs kendisini, 'Casperlar' grubu adına arıyorum. Ben Burak B.' dedi.

'YEDİ SÜLALENE GELECEĞİZ'

Müşteki N.G. da ifadesinde, "İş yerime silahlı saldırı yapıldığını esnaf komşularım tarafından öğrendim, iş yerine gittiğinde kurşunlama olayı neticesinde iş yeri kepenginde kurşun girişlerini gördüm. Yaklaşık 1 aydır bana ait olan hattıma yurt dışına kayıtlı farklı farklı hatlardan arandım. ‘Öleceksiniz, öldüreceğim, ailene yedi sülalene geleceğiz, sen bizi şakaya aldın galiba, oğlum bu saldırılar devam edecek, bak bu saatten sonra canına geleceğiz' şeklinde tehdit mesajları aldım" dedi. (DHA)

 

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
İstanbul'da korkunç olay: Ölen 17, öldüren 15 yaşında!
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var!
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü
Etiketler casperlar suç örgütü çocuklar motosikelt tetikçi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Esnafı dükkanında öldüresiye dövüp, hastanelik edip serbest kaldılar! Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Yurt dışından ucuza alışverişin bitmesiyle birlikte zam yağdıran fırsatçılar için harekete geçildi Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Cansız bedenleri yüzeyi buz tutmuş gölette bulundu! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! Türkiye'nin bin 200 ton onsluk dev altın madeni satılıyor; devir süreci başladı! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! İstanbul trafiğinde ''kaynakçı'' kavgası: Hem kaza yaptı, hem dayak yedi! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte 2025 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Yeni imajıyla tanınmaz hale gelen bir zamanların Küçük Ceylan'ından ''yok artık'' dedirten açıklama Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Ekranların iddialı dizisi için final çanları çalmaya başladı Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar Devlet hastanesinde cübbeli Ahmet sohbeti yayımladılar 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı! 1 Euro 50 TL deyip Edirne'ye akın eden Bulgarlar bu sefer pazarın kapısında kaldı!
Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var! Çalışacak işçi bulunamayan ilimizde anonsla işçi aranıyor, Hindistan'dan işçi getiren bile var! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! Survivor'da oyunu kaybeden kadın yarışmacı, rakibine kafa atıp burnunu kırdı! SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! İnternette parça parça satıyorlardı... Hurdacılar suçüstü yakalandı! Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Jet sosyetenin ''jet çapkını'' Hakan Sabancı'nın Boğaz'daki yalısından herkesi şaşırtan görüntü Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Acil donör aranan ünlü sanatçının hasta yatağındaki görüntüsü ortaya çıktı Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cezaevinden tahliye olan suç makinesi, kız kardeşini öldürüp, annesini yaralayıp intihar etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tan Sağtürk'ü görevde alıp, bakan yardımcısı olarak atadı! TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç TBMM'de kız çocuklarına taciz davasındaki sanığın savunması tepki ç Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı Uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı