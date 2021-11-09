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Her yerde aranan zanlı ''cezaevinde'' yakalandı

Her yerde aranan zanlı ''cezaevinde'' yakalandı

Kırklareli'de hapis cezası olduğu için aranan hükümlü, cezaevindeki kardeşini ziyaret ederken yapılan kimlik kontrolüyle yakalandı.

Kırklareli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı olduği için polisin aradığı İ.G., Kapalı Ceza infaz Kurumu'nda 'mala zarar verme suçundan' hükümlü kardeşi R.G.'yi dün ziyarete gitti. Girişte görevliler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde İ.G.'nin Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında aranma kararı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.G., işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler hükümlü cezaevi hapis hapishane
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