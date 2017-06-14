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  4. 14 Haziran 2017 07:49

Herkes 5 yaşındaki kayıp çocuk için seferber oldu

İzmir Dikili'de araçta uyurken ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu her yerde aranıyor.

Herkes 5 yaşındaki kayıp çocuk için seferber oldu
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İzmir Dikili’de araçta uyurken esrarengiz şekilde kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için jandarma, AKUT ve AFAD seferberoldu.

Habertürk Gazetesi'nden Mehmet İnmez'in haberine göre bölgedeki sazlıklar helikopter, drone’la arandı ancak küçük çocuğa ulaşılamadı. Arama köpeklerine küçük Mehmet’in en son yediği muz koklatılarak bulunmasına çalışıldı.

Kayseri’de oturan emekli polis Tarkan Tekeoğlu, oğlu Mehmet’i alarak Dikili’ye geldi. Pazar günü Bahçeliköy Mahallesi’nde sahil kenarına otomobilini çeken baba, oğlu uyurken denize girdi. Tekeoğlu, geri döndüğünde oğlunu bulamadı.

Çocuğun kaçırılma, kaybolma ve öldürülme ihtimali üzerinde araştırma yapan jandarma bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler baba Tekeoğlu’nun biri Çanakkale’den bir benzin istasyonundan yakıt alırken, diğeri Dikili’ye girişte olmak üzere iki görüntüsüne ulaştı. Görüntülerde araçta küçük Mehmet’in olmadığı görülüyor.

Baba benzin alırken oğlunu bir yakınının yanına bıraktığını, seyahat sırasında oğlunun hep arka koltukta oturduğunu iddia etti. Jandarma, Kayseri’de kalan anneyi halen bulamazken, baba Tekeoğlu’nun da yola çıkarken oğluna yedek kıyafet bile almadığını belirledi.

Jandarma ailenin 17 yaşında bir çocuğu daha olduğunu belirleyerek irtibat kurdu. 17 yaşındaki genç, babasının kardeşi ile Dikili’ye gittiğini doğruladı.Mehmet’in bulunması için helikopterle Manda Çayı yakınlarındaki gölet ve sazlıklarda arama yapıldı.

Habertürk

mehmet tekeoğlu , dikili , izmir