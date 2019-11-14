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  4. 14 Kasım 2019 19:14

HES yüzünden kuruyan dere yatağında öldüler

Karadeniz'de yapımları her seferinde tartışmalara neden olan HES'lerle ilgili bugün dikkat çeken bir olay yaşandı. Artvin Şavşat'a bağlı Savaş Köyü'nde su bulmak için kuruyan dereye atlayan mandalar öldü.

HES yüzünden kuruyan dere yatağında öldüler
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Birgün'ün haberine göre, Artvin Şavşat’a bağlı Savaş Köyü’nde su bulmak için kuruyan dereye atlayan 10 manda öldü.

Hayvanların buralarda su içtiğini ama artık HES’ler sebebiyle suların çekildiğini ve derelerde çukurlar oluştuğunu söyleyen Savaş köyü muhtarı Armağan Yılmaz, “Susuz Hes isimli şirket bu deredeki suları çekti. Hayvanlarımız su bulamıyor. Kime derdimizi anlatacağımızı şaşırdık” dedi.

Bursa Savaş Köyü Derneği Başkanı Özdem Demir ise “Bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Suyumuzdan, havamızda olduk şimdi de hayvanlarımızdan oluyoruz” dedi.
 
 
 

Birgün

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