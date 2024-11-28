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Hesap ödemek istemeyen turistten şoke eden hareket

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İstanbul Taksim'deki bir büfede hesabı ödemek istemeyen bir turist, tabağına saç koyarak çalışanları suçladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Taksim’de hizmet veren bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda yemek yiyen turist, hesabın gelmesinin ardından garsonu çağırarak tabağında saç bulduğunu söyledi. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, saçın yemeğe sonradan konulduğunu fark etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Turistin yemeğine saç koyduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, turistin hesap ödememek için yemeğine saç koyduğu anlar yer aldı. Ayrıca, saç koyduğu yemeği restoran sahibine götürüp gösterdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Taksim'deki bir büfede hesabı ödemek istemeyen bir turist, tabağına saç koyarak çalışanları suçladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan büfe çalışanı Hayri T., "Olay gece geç saatlerde meydana geldi. Turist müşteriler büfeye geldikten sonra yemek siparişi verdiler. Ardından yemekleri bitmesine yakın turistler yanıma gelip temellerinden saç çıktığını söyledi. Bunu hesap ödememek için yaptılar. Bizde daha sonra güvenlik kamerasına baktık ve turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördük. Turistin amacı hesap ödememek için yemeğin üzerine saç koyup arbede çıkarmaktı. Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

Etiketler taksim büfe yemeğe saç koydu turist
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