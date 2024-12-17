  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. HGS'ye siber saldırı: 1 kişi tutuklandı

HGS'ye siber saldırı: 1 kişi tutuklandı

HGS'ye siber saldırı: 1 kişi tutuklandı
Güncelleme:

PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

10 Aralık Salı günü PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs güvenlik güçlerinin operasyonuyla tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği baskında yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından dijital suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu. Açıklamada MİT, BTK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak harekatıyla çalışıldığı ifade edildi.

HGS hacklendi; binlerce kullanıcıya hakaret dolu bildirim gönderildiHGS hacklendi; binlerce kullanıcıya hakaret dolu bildirim gönderildi3. Sayfa
Milyonlarca HGS kullanıcısının tüm bilgilerini ele geçirdilerMilyonlarca HGS kullanıcısının tüm bilgilerini ele geçirdiler3. Sayfa

 

 

Etiketler hgs Tutuklama bilgisayar korsanı yakalandı şüpheli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi ''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Kadın katili yakalandı: Annesini boğdu, kardeşini tabancayla öldürdü Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Mersin'de kömür sobası patladı: 5 yaralı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı Uzman isim altın alacaklar için kritik tarihi açıkladı
Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden skandal kız öğrenci kararı Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi! Beşiktaş, eksi puanlı Adana Demirspor'u ''artıya'' geçirdi!