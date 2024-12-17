HGS'ye siber saldırı: 1 kişi tutuklandı
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PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
10 Aralık Salı günü PTT mobil uygulaması üzerinden Hızlı Geçiş Sistemi'ne siber saldırı düzenleyerek mesaj atan şahıs güvenlik güçlerinin operasyonuyla tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Denizli ve Mersin'e eş zamanlı olarak düzenlediği baskında yakalanan 2 kişinin 'bilişim sistemlerine yetkisiz erişim ile milli değerlere hakaret' suçlarını işlediği tespit edildi.
Yakalanan şahıslardan 1'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından dijital suçla mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğini duyurdu. Açıklamada MİT, BTK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortak harekatıyla çalışıldığı ifade edildi.
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