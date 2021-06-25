Hiç gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şoke oldu

Kilis’te yaşayan 74 yaşındaki Mustafa Şimşek, evine gelen cezayla hayatının şoklarından birini yaşadı. Şimşek'e, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçtiği için ceza kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, emekli Mustafa Şimşek motosikletine, hiç gitmediği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş cezası geldiğini söyledi.

52 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Kilis’te yaşayan emekli Mustafa Şimşek’e ait 34 CHF 67 plakalı motosiklete, 9 Haziran günü İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 52 TL para cezası kesilerek tebliğ edildi.

"HAYATIM BOYUNCA İSTANBUL'A GİTMEDİM"

Cezaya şaşıran ve 1991 model motosikleti ile 1172 kilometre uzaklıktaki İstanbul’a hiç gitmediğini anlatan Mustafa Şimşek, "Ben hayatım boyunca hiç İstanbul’a gitmedim. Kamera kayıtları incelenmeden bana ceza gelmiş. Görünce şaşkına döndüm ve cezanın iptali için dava açtım" diye konuştu.