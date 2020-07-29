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  4. 29 Temmuz 2020 16:17

Hindistan'da skandal! Cinsel ilişki karşılığı not vermiş

Hindistan'ın Burdwan Üniversitesi’nde bir akademisyenin öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdiği skandalı ortaya çıktı.

Hindistan'da skandal! Cinsel ilişki karşılığı not vermiş
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Hindistan’da bir üniversite hocasının öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı. Ülke bu skandalla çalkalanıyor!

Hindistan'ın Burdwan Üniversitesi’nde bir akademisyenin, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığı not verdiği ortaya çıktı.

Hindistan’ın önde gelen devlet üniversitelerinden Burdwan Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr. Angshuman Kar'ın, eşi tarafından yayımlanan ses kayıtlarında öğrencilerine cinsel ilişki karşılığında not verdiği ortaya çıktı.

Uzun süredir gündemde olan ve yayımlanan ses kayıtlarıyla ortaya çıkan olay Hindistan’da tepkiye neden oldu.

Aynı zamanda şair de olan profesörün yerel medyada ismi belirtilmeyen eşi, ses kayıtlarıyla birlikte Kar’ın yüksek puan verdiği eski öğrencilerinin listesini ve notlarını da yayımladı.

Söz konusu iddiaların 20 yıldır gündemde olduğu da belirtildi.

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