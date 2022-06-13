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Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı!

İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan meydan dayağı görüntülerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla darp edilen kişi, kendisini döven kişinin komşusu çıktı.

Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövdü.

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir genci ailesi dışarı çıkmaması için eve kilitledi. Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. O esnada ses üzerine apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı. Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler hırsız dayak komşu darp şiddet
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