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  4. 15 Ocak 2019 23:42

Hırsız genç kızın yüzüne asit attı !

Hatay'da yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmak isteyen hırsız, kızın yüzüne asit attı.

Hırsız genç kızın yüzüne asit attı !
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın telefonunu çalmaya çalışan hırsız, genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı  döktü.

Alınan bilgiye göre, Buluttepe Mahallesi 390. Sokak üzerinde  dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek, bir hırsız  tarafından gasp edildi. 

Telefonunu almaya çalıştığı sırada kendisine direnen genç kızın yüzüne  asit türü bir sıvı döken hırsız, olay yerinden kaçtı. Özek'in sesini duyan  mahalleli sağlık ekiplerine haber verdi. 

Özek, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İskenderun  Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından gözü ve yüzü etkilenen  Özek, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olay ile ilgili çalışma başlattı. 

AA

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