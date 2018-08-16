Hırsızın bahanesi ''pes'' dedirtti !

Adana'da aynı okulu ikinci kez soyan Batuhan K. (22), polis tarafından yakalandı. Geçen sefer çaldığı bilgisayarların şifreleri kıramayınca bu kez değerli olan parçalarını söken K., "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım" dedi.

Seyhan İlçesinde hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Batuhan K., geçen yıl bilgisayarlarını çaldığı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki ortaokula girdi. Müdür ve öğretmenler odasının kapılarını yangın söndürme tüpüyle kıran K., buralarda bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu, harddisk ve bilgisayar parçaların çaldı. Batuhan K., yakalanmamak için yüzünü de peçeyle gizledi. K., soygundan sonra çaldığı malzemeler ile Mersin'e kaçtı. Sabah okula gelen görevliler, soygunu fark edince polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelinin geçen yıl aynı tarihlerde, yine aynı okulu soyan Batuhan K. olduğunu saptadı. Çaldığı malzemeler ile Mersin'e kaçan K., düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı.

PARÇALARI SÖKMÜŞ

Emniyete getirelen Batuhan K., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. K., daha önceki soygunda bilgisayar çaldığını, onların şifrelerini çözemeyince bu kez bilgisayarın değerli parçalarını söküp sattığını söyledi. K. ayrıca, geçen defa yüzünü gizlemediği için yakalandığını söyledi.

'PARKLARDA YATMAKTAN BIKTIM'

Soygunları rahat yapmak için özellikle hafta sonlarını seçtiğini belirten K., ailevi sorunlar yaşadığını, bu nedenle gidecek yeri olmadığını, park ve bahçelerde yattığını söyleyen K., "Sokaklarda yatmaktan bıktım. Cezaevine gireyim, kurtulayım" dedi. Batuhan K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.