Hırsızla burun buruna gelen ev sahibi kabusu yaşadı

Bursa'da bir eve giren hırsız, kendisini fark eden ev sahibini boynundan yaralayıp kaçtı. Ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pirinçlik Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairesine gelen M.E.(29), yatak odasından sesler geldiğini fark etti. Bunun üzerine odaya giren M.E., hırsızla karşılaştı. Odada çıkan arbedede, henüz kimliği belirlenemeyen hırsız, kendisini yakalamaya çalışan ev sahibini bıçakla boynundan yaralayıp evden kaçtı. Bu sırada, olayı fark eden komşular yaralı M.E.'yi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan M.E.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. DHA