Hırsızlar anne ve kızına dehşeti yaşattılar

İstanbul Sancaktepe'de kimliği belirsiz 3 kişi, kapılarını çaldıkları Suriyeli anne ve kızını kendilerini polis olarak tanıtıp darp ederek dolandırdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği belirsiz üç kişi, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı üç katlı evin bulunduğu sokakta bir süre bekledi. Evdeki erkeklerin Cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldığını gören şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yapmak için beklerken, diğer iki şüpheli ise kapıyı çaldı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, aileye yardım edeceklerini söyledi. Ancak içeri giren şüpheliler, anne Emina H. (52) ve kızı Hanım S.'i (11) feci şekilde dövdü.

100 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

Hırsızlar evdeki yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile darp ettikleri Emina H.'nın kulağından çekerek aldıkları küpeleri ve cep telefonlarıyla kaçtı. Durumu öğrenen aile bireyleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Yaralı anne ve kızı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

''KÜPEYİ KULAKLARINI KOPARARAK ALDILAR''

Öte yandan, şüphelilerin sokaktaki kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı anne ve kızın hastanedeki tedavileri sürerken annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı kadının yeğeni Muhammed S., "Üç hırsız geldi, kapıyı çaldı. Kızı kapıyı açmış. Size yardım edeceğiz demişler, vurmuşlar. Altın ve telefonları aldılar. Polisiz dediler, bize yardım edeceklerini söylediler ama hırsızlarmış. Annenin kafasında çok yaralar var. Küpeyi kulaklarını kopararak aldılar ve gözlerine çok vurdular" dedi.