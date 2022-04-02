Hırsızlar böyle pişti oldu...

Gaziaantep'de iş başındaki hırsızların "mesaide" pişti olduğu an bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı...

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde 30 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre bir iş yerine tırmanarak giren hırsız, iş yerinin klima ünitesini çaldı.

Klima ünitesini çaldığı esnada duvardan inen hırsız, o sırada başka bir iş yerinde hırsızlık yapan iki kişi ile karşılaştı. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık zanlılarının rahat tavırları pes dedirtirken, hırsızların karşılaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.