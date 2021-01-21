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  4. 21 Ocak 2021 18:35

Hırsızlık bahanesiyle 3 çocuğu taciz eden şahsın cezası belli oldu

Kayseri'de 3 çocuğu 'hırsızlık olayı oldu, üzerinizi arayacağım' diyerek taciz eden şahsa 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Hırsızlık bahanesiyle 3 çocuğu taciz eden şahsın cezası belli oldu
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Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olayda 30 yaşındaki D.S., sokakta oynayan O.S. L.S. ve A.G.'nin yanına gelerek 'Hırsızlık oldu. Üzerinizi arayacağım' diyerek 3 çocuğa cinsel saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık D.S., üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Cinsel saldırı olacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda D.S.'ye 'kişiyi hürriyetinden yoksun koyma' ve 'basit cinsel saldırı’ suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, D.S.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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