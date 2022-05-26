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  4. Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler

Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler

İstanbul Sultangazi'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şaşkına çeviren olay, 22 Mayıs Pazar günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, gündüz vakti girdiği binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı.

 Dışarıya çıkarılan hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şüpheliyi, çevredekilerden bazıları araya girerek kurtardı.

 Mahallelinin elinden kurtulan kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler dayak sultangazi hırsız linç meydan dayağı
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