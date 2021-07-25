  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı

Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de bir kişinin cep telefonunu çalmak için girişimde bulunan hırsız yakalanınca dayak yemekten kurtulamadı.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu çalmak istedi. Bu sırada durumu fark eden kadın, bağırınca hırsızın peşine düşen mahalleli çok geçmeden hırsızı yakaladı. Yakalanan hırsıza, mahalleli tarafından meydan dayağı atıldı. Mahalleli önce meydan dayağı attığı hırsızı ardından polise telim ederken, yaşanan meydan dayağı kameralara yansıdı.

DARP EDİLEN HIRSIZIN POŞETİNDEN BIÇAK DÜŞTÜ
Görüntülerde elinde poşetle yürüyen hırsızın arkasından gelen mahallelinin hırsızı yakaladığı ve dövmeye başladığı görülüyor. Darp edilen hırsızın elinde bulunan poşette bulunan büyük bir bıçak da yere düşüyor.

Etiketler hırsızlık şüpheli dayak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse...
Uzmanlardan aşı çağrısı: Çift doza bedava bilet
''Pes'' dedirten görüntü: Güpegündüz fuhuş pazarlığı
Bakan Koca: Sorun tedbirlerin esnetilmesidir
Alibeyköy Barajı’nda balık ölümlerine inceleme başlatıldı
Güne düşüşle başladı: İşte altın fiyatlarında son durum
Dikkat: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Herkesin merak ettiği soru: Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?
Ahmet Kural ve sevgilisinin tatil keyfi
İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı