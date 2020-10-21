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  4. 21 Ekim 2020 21:27

Hırsızlık yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti

Sivas'ta, hırsızlık yapmak için girdiği evden çıkarken apartman sakinleri tarafından yakalanan 15 yaşındaki çocuk eve su içmek için girdiğini söyledi.

Hırsızlık yaparken yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti
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Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir apartmanın 1'inci katında oturan işitme kaybı olan Mevlüt Darıcı'nın (75) evine doğalgaz borusuna tırmanıp pencereden giren R.K., yaşlı adamın cüzdanındaki yaklaşık 200 TL'yi çalıp, kaçmaya çalıştı.

Evden çıkacağı sırada apartman sakinlerince fark edilen R.K., "Su içmek için eve girdim" dedi. Durumdan şüphelenen apartman sakinleri R.K.'yı yakalayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibine teslim edilen R.K., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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