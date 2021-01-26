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  4. 26 Ocak 2021 13:34

Hız tutkunu motosiklet sürücüsünün feci ölümü

Giresun'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Güney (29), kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Güney'in bir önceki gün motosikletle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı.

Hız tutkunu motosiklet sürücüsünün feci ölümü
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Giresun Orman İşletme Müdürlüğünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, dün sabah saatlerinde motosikletiyle şehir merkezine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘MOTOSİKLETİYLE 213 KM/S HIZA ULAŞTI’

Ahmet Güney’in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaştı. Güney’in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınladı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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