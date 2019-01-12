Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
Dedikodusu bile yetti ! Aranan listelerde çıktı...
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı
15 ilde düğmeye basıldı ! Taksicilere ceza yağdı
İstanbul'da tren kazası ! Yaralılar var
İstanbul'da tren kazası ! Yaralılar var
Teröristlerle sıcak temas: 2 terörist öldürüldü
Teröristlerle sıcak temas: 2 terörist öldürüldü
Erdoğan açıklamıştı ! Bu illere piyango vurdu
Erdoğan açıklamıştı ! Bu illere piyango vurdu
Sarıyer'de asit paniği ! Nefes alamıyorlar...
Sarıyer'de asit paniği ! Nefes alamıyorlar...
Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...
Makedonya'nın ismi değişti ! İşte ülkenin yeni ismi...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 12 Ocak 2019 11:55

HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı

HÜDA Par Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını açıkladı.

HÜDA PAR'dan flaş yerel seçim kararı
A+ A-

HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere katılmama kararı  aldıklarını açıkladı.

Şahin, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, 31 Mart  2019 yerel seçimlere katılmama kararı aldıklarını belirterek, bu kararın boykot  kararı olmadığını söyledi.

Planlanan hedeflere ulaşılması noktasında maddi anlamda olumsuz  etkilerinin olacağı kanaatinin hasıl olduğuna dikkati çeken Şahin, daha etkili  bir siyasetle yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

Daha önceki seçimlere katıldıklarını anımsatan Şahin, 2012 yılında  "Dürüst Siyaset Gerçek Adalet" şiarıyla siyaset sahnesine çıktıklarını, yasal  teşkilatlanma şartını yerine getirip 30 Mart 2014 yerel seçimlerine belli il ve  ilçelerde kısmı olarak, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine belli illerde  destekledikleri bağımsız adaylarla seçimlere katıldıklarını anlattı.

Şahin, 24 Haziran genel seçimlerine Diyarbakır ve Batman'da bağımsız  adayları destekleme şeklinde, geri kalan 79 ilde de parti amblemleriyle tüm  Türkiye'de seçimlere katıldıklarını hatırlattı.

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere girmenin maddi anlamda  olumsuz etki bırakacağı kanaati oluştuğunu aktaran Şahin, "Yaşadığımız seçim  tecrübeleri ve teşkilatlarımızın mevcut durumu itibarıyla yeni bir seçime  girmenin, teşkilatlarımızın tamamlanması, planlanan hedeflere ulaşılması  noktasında maddi anlamda olumsuz etkilerinin olacağı kanaati hasıl olmuştur."  ifadelerini kullandı.

Seçime katılmama kararı aldıklarını bildiren Şahin, şöyle konuştu:

"Genel İdare Kurulumuz, uzun bir süreden beri teşkilatlarla yaptığı  istişareler neticesinde var olan çalışmalarımızın niteliğini artırmak, daha  etkili bir siyasetle yolumuza devam etmek, bundan sonraki seçimlere daha güçlü  girebilmek amacıyla teşkilat, kadro ve eğitim alanlarına yoğunlaşmak için 31 Mart  2019 Yerel Seçimlerine katılmama kararı almıştır."

Kararın boykot olmadığını, ileriye yönelik hedeflere ulaşmak için  böyle bir karar alındığını vurgulayan Şahin, kararlarının ve 31 Mart 2019 yerel  seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

AA

hüda part , yerel seçim , karar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM