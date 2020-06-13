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  4. 13 Haziran 2020 15:51

Hurdaya dönen TIR'dan burnu kanamadan kurtuldu!

Bolu'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir TIR, karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü mucize bir şekilde yara almadan kurtuldu.

Hurdaya dönen TIR'dan burnu kanamadan kurtuldu!
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Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Yumrukaya köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Albulkadir Kayaş idaresindeki 41 U 6711 plakalı taş yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, bariyerlere çarptı.

Ardından da şarampole devrildi. TIR, ters dönerken sürücü Kayaş, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Kayaş'ın yara almadığı belirlendi. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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