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Husumetiniz batsın! 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Husumetiniz batsın! 10 yaşındaki çocuk başından vuruldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir dönercide çalışan 10 yaşındaki çocuk, husumetli oldukları ailenin oğlu tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler diyarbakır
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