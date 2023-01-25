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Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Husumetli ailelerin kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
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Muğla'da, husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 ailenin fertleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşünce Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem K., ruhsatsız tabancayla Melihşah Y.'ye ateş etti. Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Y. (28) de evden aldığı bıçakla Adem K.'nin babası Hüseyin K. ile kardeşi Berzan K.'ye saldırdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Melihşah Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Melihşah Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağır yaralanan Berzan K. ile babası Hüseyin K. de hastaneye kaldırıldı. Polis, Ali Osman Y.'yi gözaltına alırken, kaçan Adem K.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler muğla aile kavga
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