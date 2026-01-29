  1. Anasayfa
Huzurevindeki vahşette gözü dönmüş katil kendini böyle savundu; cezası da belli oldu!

Antalya'da huzurevinde kalan 65 yaşındaki bir kişi, hakkında tutulan tutanak sebebiyle huzurevinden çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 66, 73 ve 74 yaşındaki 3 kişiyi meyve bıçağıyla öldüren zanlı 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi.

Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İ.S. (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini S.G.'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Gürültüleri duyup odaya gelen A.B. (66) ve A.Ö.'i (74) de bıçaklayan İ.S., yangın merdiveninden kaçtı.

İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, S.G. ile A.B.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ö. de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan İ.S.'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İ.S.'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

"Kendimden geçtim"

Sanık İ.S., ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul S.G. bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım A.B.'a saldırdım. S.G. ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. A.Ö.'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İndirim uygulanmadı

Davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İ.S., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında İ.S.'ün S.G. ile A.B.'ı tasarlayarak, A.Ö.'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.

