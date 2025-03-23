İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatından açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarıyla ilgili Çağlayan Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından İmamoğlu'nun avukatı açıklama yaptı.

Hakkında açılan 'terör' ve 'yolsuzluk' suçlamaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Sayın Başkanımız İmamoğlu’nun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılığın talebini bekliyoruz." açıklamasını yaptı. Pehlivan açıklamasında, "Bilinmeli ki, Fısıltılardan, ezber sözlerden, senaryo tanıklardan ve yalan dolu MASAK raporlarından ibaret bir soruşturma sadece adaletin haysiyetini yargılar." ifadesini kullandı.