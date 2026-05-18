İBB İştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye 'İhaleye Fesat' operasyonu: 6 ilde 57 gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 58 şüpheliden 57'si gözaltına alındı. Operasyonun, ihalelerdeki mevzuata aykırılıklar ve organize usulsüzlük iddialarına dayandığı belirtilirken, firari bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tesis yönetimi alanındaki en önemli iştiraklerinden biri olan Boğaziçi Yönetim A.Ş., geniş çaplı bir soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

İhalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde İstanbul merkezli dev bir operasyon için düğmeye bastı.

"İhaleye Fesat Karıştırma" Suçlamasıyla 6 İlde Eş Zamanlı Baskın Yürütülen titiz soruşturma kapsamında, Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin düzenlediği ihalelerin belirli şüphelilerce organize edildiği ve mevzuata aykırı işlemler yapıldığı değerlendirildi. "Örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan hukuki süreç; Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya, Yalova ve İstanbul'da eş zamanlı baskınlara dönüştü. Operasyonun birden fazla ili kapsaması, iddia edilen usulsüzlük ağının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

58 Hedefin 57'si Kıskıvrak Yakalandı

Güvenlik güçlerinin önceden belirlenen adreslere düzenlediği ani operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 58 şüpheliden 57'si yakalanarak emniyete götürüldü. Firari konumdaki 1 şüphelinin yakalanması için emniyet birimlerinin arama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor.

İBB'nin kritik tesislerinin bakım, temizlik ve işletmesini üstlenen dev bir iştirake yönelik bu çapta bir operasyon, kamu ihalelerindeki şeffaflık denetimlerini yeniden gündeme taşıdı. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, soruşturmanın hukuki yankılarının önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi öngörülüyor.

DHA